Ausgerüstet mit Mundschutz und Desinfektionsmittel tingelte das Legenden-Duo gestern durch Graz. „Alle haben sich gefreut und wollten uns am liebsten gleich auf einen Kaffee einladen. Leider ist das ja aktuell nicht möglich, auch wir müssen uns an die Vorsichtsmaßnahmen halten. Aber zumindest ein kleiner Plausch war drinnen“, so Ehrenreich, der auch merkte: „Der Fußball geht vielen Menschen richtig ab. Viele würden gerne wieder ins Stadion gehen. Umso wichtiger ist es, als Verein so gut es eben geht, eine Nähe zu den Fans aufrechtzuhalten.“ Und Ehrenreich verspricht: „Die Aktion geht weiter!“ So sollen etwa Neo-Sportchef Andreas Schicker oder Verteidiger Lukas Spendlhofer schon für eine der nächsten Fan-Touren in den Startlöchern stehen…