Menschenrechtler haben am Donnerstag das Vorgehen der philippinischen Regierung in der Corona-Krise als brutal angeprangert. Niemand sei sicher vor Gewalt, kritisierte die Organisation Karapatan in der Hauptstadt Manila. Am Dienstag war in dem südostasiatischen Inselstaat ein, ehemaliger Soldat getötet worden, nachdem er angeblich gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen hatte.