Mit dem FC Liverpool hat Dudek 2005 die Champions League gewonnen, zwei Jahre später wechselte er zu bei Real Madrid. Der heute 47-jährige Pole kam bei den Königlichen in vier Jahren zwar nie über die Reservistenrolle hinter Iker Casillas hinaus, doch er war ein fester Bestandteil der Mannschaft und hatte damit auch täglich mit Cristiano Ronaldo zu tun. „Er ist ein authentischer Kerl“ erinnert sich Dudek in seiner Biografie. „Ja, er ist arrogant, aber tief im Inneren authentisch. Das ist das, was die Leute von ihm wahrnehmen. Er ist so wie Raúl egozentrisch, sehr wettbewerbsfähig und ein Gewinner-Typ.“