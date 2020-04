Wie ein Sprecher von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll am Donnerstag gegenüber der APA erklärte, haben Schnöll und LH Wilfried Haslauer (beide ÖVP) diese Lockerungen mit den Behörden in Deutschland ausverhandelt. Demnach kann beispielsweise eine Pinzgauerin über das „kleine deutsche Eck“ zu einem Arzt oder in ein Spital in die StadtSalzburgfahren. Sie erspart sich damit einen Umweg von mehr als einer Stunde über die inländische Route, die seit Wiedereinführung der Grenzkontrollen wegen der Coronakrise und der behördlichen Maßnahmen in Anspruch genommen werden musste.