Waschmittel, Hygieneartikel und Lebensmittel spendete Otto Pendl, der Präsident des Samariterbundes Niederösterreich, kürzlich dem Sozialmarkt (SamMa) der Einsatzorganisation in Ebreichsdorf. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir nicht auf die Ärmsten in unserer Gesellschaft vergessen“, erklärte der Samariter. Im Sozialmarkt ist man genau für diese Gruppe da und bietet vergünstigt Güter der Grundversorgung an. Laut Samariterbund ist die Nachfrage in den vergangenen Wochen spürbar gestiegen.