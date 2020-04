Mehr Platz für Bewegung in Zeiten von Corona: Die temporären Begegnungszonen in Wien gehen offenbar in die Verlängerungen. Befristet waren diese vorerst bis Anfang Mai. Nun kündigte Vizebürgermeisterin Birgit Hebein an, die Straßenöffnungen zeitlich ausdehnen zu wollen - und zwar um zwei Monate.