Das liegt vor allem auch daran, dass in den vergangenen Jahren enorm in die Infrastruktur, insbesondere das Breitbandinternet, investiert wurde. „Wer von daheim arbeiten kann, der macht das derzeit offenbar lieber bei uns auf dem Land als in der Großstadt“, heißt es dazu etwa aus Litschau im Bezirk Gmünd. In Weitersfeld im Bezirk Horn gab es zusätzliche Anmeldungen von Zweitwohnsitzen. Und laut NÖ Wirtschaftspressedienst machten etliche Stammgäste in Langschlag im Bezirk Zwettl ihr bisheriges Sommerdomizil sogar kurzerhand zum Hauptwohnsitz.