Pastellfarbene Spitzen für das Frühjahr

Haare und Nägel wurden in der Quarantänezeit ebenso mitgenommen. Keine professionelle Pflege, zu viel Zeit in Räumen. Doch Erleichterung naht, wenn wir uns wieder ein bisschen Luxus in Form Beauty-Experten gönnen dürfen. Bis dahin, müssen wir aber noch selbst Hand anlegen, zumindest was die Nägel betrifft. Denn auch im Supermarkt oder beim täglichen Spaziergang muss man nicht immer nur im Schlabberlook erscheinen.