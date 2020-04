An Tag eins nach Aufhebung der Vollquarantäne über den im Zuge der Corona-Krise in die Negativschlagzeilen geratenen und stark kritisierten Tiroler Wintersportort Ischgl denkt man dort über eine Strategieänderung in Sachen Tourismus nach. Man arbeite bereits intensiv an „sehr konkreten Maßnahmen“ mit dem Ziel „mehr Qualität“, betonte Bürgermeister Werner Kurz.