Weil er zu schnell unterwegs war, ist ein Treibstoffdieb der Polizei am Mittwoch in Graz ins Netz gegangen. Dem 59-Jährigen werden neun Spritdiebstähle an Tankstellen in Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und in Kärnten vorgeworfen. Der bereits einschlägig Vorbestrafte wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht, berichtete die Polizei im Burgenland am Donnerstag.