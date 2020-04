Mit der diesjährigen Kieler Woche werde die Veranstaltung zu ihren historischen Wurzeln zurückkehren, teilten die Organisatoren mit. Die Kieler Woche war 1882 als reiner Segelwettkampf gestartet worden und entwickelte sich erstmals im Kaiserreich zum populären Volksfest. Segelsportregatten sind nach wie vor ein zentraler Bestandteil. Im vergangenen Jahr hatten fast 4000 Aktive aus 50 Nationen an der 125. Kieler Woche teilgenommen. Ob und in welchem Umfang eventuell doch noch ein Rahmenprogramm möglich sein werde, hänge von der weiteren Pandemie-Entwicklung in den kommenden Monaten ab, hieß es von Veranstalter-Seite.