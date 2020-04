„Wir basteln. Wir versuchen zu sehen, welche Optionen wir in diversen Szenarien haben“, erklärte Bettman am Mittwoch in einem Sportsnet-Interview. Er betonte, dass alle Eventualitäten viele Unsicherheiten mit sich bringen. „Die Entscheidung wird letztlich von Medizinern und Menschen getroffen, die Regierungen leiten. Wir werden also nicht versuchen, etwas zu tun, das angesichts dessen, was uns gesagt wird, unangemessen ist“, sagte der Liga-Chef. „Dies ist kein Rennen. Die Einsätze sind zu wichtig“, meinte er angesprochen auf einen möglichen Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs.