Der Verdächtige war zunächst am Montag in eine Schwerpunktkontrolle der Polizei in Donaustadt geraten, stieg jedoch aufs Gas und raste davon - die Exekutive nahm zunächst die Verfolgung auf. Da der Lenker jedoch auf teils bis zu 100 km/h beschleunigte und durchs Ortsgebiet raste, mehrfach rote Ampeln missachtete und andere gefährdete, entschloss sich die Polizei die Verfolgung abzubrechen.