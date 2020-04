Konkret hat Lenovo mit dem Motorola Edge und dem Motorola Edge+ Geräte vorgestellt, die in der High-End-Klasse mitspielen sollen - und auch beim Preis mit 600 für das Edge- und 1100 Euro für das Edge-Plus-Modell in für Motorola ungewohnte Sphären vorstoßen. Beim günstigeren Modell ist ein Start am deutschsprachigen Markt laut „WinFuture“ fix, das Plus-Modell soll in einigen, aber nicht allen europäischen Ländern starten.