Breite Mehrheit wichtig

Selten beziehungsweise noch gar nie hat es bei der Besetzung eines wichtigen Postens in der Landeshauptstadt so gehakt wie diesmal. Das ist sicher einerseits dem Krisenmodus geschuldet, in dem sich die Stadt befindet, andererseits sind die Koalitionäre immer weniger bereit, alles das, was im Umfeld des grünen Bürgermeisters ausgeheckt wird, ungeprüft zu akzeptieren. Das Licht der Öffentlichkeit durch die „Krone“ tut ihr übriges. Fakt ist: Es wäre wichtig für den neuen Finanzchef, eine breite Mehrheit des politischen Spektrums hinter sich zu haben.