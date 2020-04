„Zentrales Element des Glaubens“

Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl freut sich über diesen ersten Schritt in Richtung Normalität: „Am 15. März habe ich in Eggersdorf den letzten öffentlichen Gottesdienst gefeiert. Genau zwei Monate später wird uns ein zentrales Element unseres Glauben wieder möglich - das gemeinsame Feiern.“ Aber er sagt auch: „Wir müssen mit Einschränkungen auch in unserem Feiern leben. Uns geht es wie den ersten Jüngern, die nach der Auferstehung zunächst in Selbstisolation gelebt haben. Der Verlauf der Krise ist ein wunderschöneres Zeichen für Gottes Hilfe in der Not, wenn wir Menschen zusammenstehen und das unsrige dazu beitragen.“