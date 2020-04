Ohne Quarterback Patrick Mahomes, den die Kansas City Chiefs vor drei Jahren an zehnter Stelle auswählten, hätte der Klub wohl im Februar nicht die Super Bowl gewonnen. Dass Mahomes erst als Zehnter genommen wurde und die Chicago Bears an zweiter Stelle Mitchell Trubisky als neuen Quarterback auswählten, zeigt die Herausforderung: Man muss sich für den Richtigen entscheiden. Spannend wird daher sein, wer sich an Tua Tagovailoa herantraut. Der 22-jährige Quarterback könnte der nächste Mahomes werden - hat sich am College in Alabama aber schwer an der Hüfte verletzt und seither nicht mehr gespielt. Seine Fitness versuchte er mit Videos zu beweisen.