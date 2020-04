Online-Musikfestival mit Top-Stars für guten Zweck

Unter all den Dingen, die die Partypeople der Stadt in der aktuellen Situation am meisten vermissen, stehen Konzerte wohl ganz weit oben auf der Liste. Aus diesem Grund lädt das Musiklabel Warner Music in Zusammenarbeit mit der WHO von 24. bis 26. April zu einem Mega-Online-Musikfestival mit Ausschnitten früherer Konzerte von Stars wie Ed Sheeran oder Coldplay. Top: Alle Einnahmen kommen dem Kampf gegen Covid-19 zu Gute.