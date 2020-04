„Sicherheitslücken in IoT-Geräten („Internet of Things“, Anm.) sind ein weit verbreitetes und vielfach noch immer unterschätztes Problem. Mängel in den Einstellungen sowie die fehlende Verschlüsselung oder Authentifizierung treten nicht nur bei billigen Low-End-Geräten auf. Leider krankt auch High-End-Hardware sehr oft daran“, so ESET-Spezialist Ondrej Kubovic.