Ein Streit unter sechs Teenagern hat am Mittwochnachmittag in Wiener Neustadt mit der Drohung mit einer Luftdruckpistole geendet. Zwei 18-Jährige gaben zudem an, von vier Beteiligten geschlagen worden zu sein. Das Quartett - Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren - wurde nach Polizeiangaben vorläufig festgenommen und danach bei der Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft angezeigt.