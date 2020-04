Nach dem Hilfeschrei der Wiener Fiakerunternehmen am Mittwoch hat die Stadt Wien nun Hilfe zugesagt. Konkret wird den Kutschern mit einem sogenannten Wiener Fiaker-Futtermittelpaket unter die Arme gegriffen. Damit eine gute Versorgung der Pferde auch in der Krise gewährleistet bleibt, „unterstützt die Stadt mit Sachvergütung für Futter und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Pferdegesundheit mit 250 Euro pro Pferd und Monat“, hieß es am Donnerstag aus dem Büro von Bürgermeister Michael Ludwig.