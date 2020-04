Vor wenigen Wochen wurde bei Prinz Charles die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 diagnostiziert. Der 71-jährige Thronfolger hatte aber glücklichweise nur milde Symptome und ist mittlerweile wieder vollständig genesen. Dennoch befindet er sich vorsorglich in Selbstisolation in seinem schottischen Anwesen Birkhall. Dort hat er eine ganz neue Leidenschaft für sich entdeckt, wie er jetzt in einem Interview verriet.