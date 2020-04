Welche Aufgaben warten im phänologischen Kalender auf Gärtner? Die wichtigsten (Routine-)Arbeiten präsentieren wir Ihnen ab sofort in einem neuen, monatlichen Special. Diesmal: Im Wonnemonat Mai, der in der Jahreszeit des sogenannten Vollfrühlings - wenn etwa Flieder, Raps und Rosskastanien blühen - liegt, wird gedüngt und bewässert, Hecken werden gepflanzt, Hecken kultiviert und Flieder geschnitten. In vielen Gärten zeigt sich nun die herrliche Apfelblüte, Sommer- und Balkonblumen bringen frische Farben in das Zuhause, im Küchengarten können nun fast alle Kulturen begonnen werden. Wer jetzt fleißig ist, wird im Hochsommer und Herbst mit herrlicher Blütenpracht und reicher Ernte belohnt und darf sich auf schöne Stunden auf Terrasse, Balkon und im Garten freuen. Wir freuen uns auch auf Fotos Ihrer grünen Oase - bei Abdruck in der „Krone“ winken 55 Euro Leserreporterhonorar! Tipp: Sie können ein Exemplar von Quickfinder Gartenjahr gewinnen!