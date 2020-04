Internat und Labors bleiben geschlossen

Voraussetzung ist, dass mit dem Berufsschulbesuch keine Nächtigung außerhalb des Hauptwohnsitzes verbunden ist. Die Schülerinternate sollen vorerst geschlossen bleiben. „Die Bildungsdirektion des Landes Tirol arbeitet hier an einer praktikablen Lösung“, betont Narr. Der Großteil der Berufsschüler wird bis auf Weiteres in Form von „Distance-Learning“ unterrichtet, wobei die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern sowohl digital, also über Computernetzwerke, als auch telefonisch erfolgt. Ein praxisbezogener Unterricht im Werkstätten- und Laborbereich ist leider faktisch nicht möglich.