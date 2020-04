Die Länder, die von der Corona-Pandemie am härtesten getroffen wurden, müssten unterstützt werden. „Und dazu ist auch Österreich bereit.“ Allerdings betonte Edtstadler im Ö1-Morgenjournal, dass die Hilfe nur unter „ganz klaren Bedingungen“ erfolgen solle. Wenn die EU-Kommission Kredite aufnimmt und diese „zu besseren Konditionen“ an die betroffenen Länder weitergibt, sollte das Geld tatsächlich zur Überwindung der Krise verwendet werden müssen, etwa zu Investitionen in das Gesundheitssystem. Die Kredite müssten aber auch wieder zurückgezahlt werden.