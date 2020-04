In der Pfarrkirche in Anif kam es laut Polizei zu einem Diebstahl. Unbekannte schlichen sich zwischen Montag und Dienstag in das Gotteshaus und stahlen zwei versilberte Kerzenständer aus Messing. Die Schadenssumme wird nicht genannt, die Ermittlungen laufen, heißt es in der Meldung der Exekutive