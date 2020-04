Seit 18. April 2020 wird British-Kurzhaar-Kater Charly in 5301 Eugendorf/Reitberg verzweifelt gesucht. Er ist kastriert, silbergrau, acht Jahre alt, sehr sensibel und Fremden gegenüber eher scheu. Da er meist im Haus unterwegs ist und kein Freigänger ist, kann es auch sein, dass Charly Unterschlupf in einer Garage, Schuppen , Gartenhaus oder im Keller gesucht hat. Finderlohn: 150 Euro. Hinweise bitte an Tel.: 0650/552 83 20.