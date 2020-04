13.26 Uhr: In Graz wird der Maibaum am Hauptplatz mit einem Kran aufgestellt. Und zwar um 5 Uhr am Morgen, um Zuschauer zu vermeiden, wie Obmann Franz Rieger vom Trachtenverband Graz und Umgebung berichtet. Der Baum werde am 30. April gewöhnlich in den Morgenstunden aufgerichtet, heuer aber noch früher. Die für 1. Mai geplante Tanzveranstaltung fällt dagegen aus - ebenso wie die Festivitäten beim Umschneiden des Baumes, die für 27. Juni avisiert waren. Finanziell bedeute dies Einbußen. „Ich hoffe auf Unterstützung von der Stadt, weil wir ja nur Ausgaben haben“, meinte Rieger. Vonseiten des Trachtenverbands sei man diesbezüglich optimistisch. Mit der Tradition habe man auch heuer nicht brechen wollen: „Es ist ein Zeichen für die Bevölkerung, um ein wenig Normalität zu zeigen.“