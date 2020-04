Schlechte Nachrichten für „TrackMania“-Fans: Die ursprünglich für den 5. Mai geplante Veröffentlichung der Neuauflage von „TrackMania Nations“ aus dem Jahr 2006 verzögert sich um knapp zwei Monate. Neuer Termin: 1. Juli. Die zusätzliche Zeit erlaube es den Entwicklern, „das Rennerlebnis, die Tools zum Erstellen und Teilen von Inhalten sowie das Wettbewerbssystem in ‘Trackmania‘ weiter zu verbessern“, so Publisher Ubisoft in einer Mitteilung. Als Trost für alle Freunde des PC-Flitzers gibt es einen ersten Gameplay-Trailer.