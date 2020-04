Im Rückblick scheint es angesichts seiner Erfolge amüsant. Doch Coach Jürgen Klopp bangte zu Beginn seiner Zeit in Liverpool um seinen Job, wie er nun dem englischen TV-Sender „Sky“ erklärte: „Davor war ich in meiner Karriere noch nie entlassen worden und hatte also keine Erfahrung damit. Aber (...) das war ein anderes Niveau, und würde ich nicht schnell genug liefern, würden sie mich entlassen.“