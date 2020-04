Mit 137 Kilometern pro Stunde raste ein Pkw-Lenker aus der Stadt Salzburg am Mittwoch auf der Westautobahn A1. Die Polizei hielt den Lenker daraufhin auf der Autobahn bei Wals an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Bleifuß um einen 16-Jährigen handelte. Am Beifahrersitz neben dem Fahrschüler saß seine Mutter. Der Salzburger absolvierte mit ihr gemeinsam eine Ausbildungsfahrt. Der PKW war jedoch weder für Ausbildungsfahrten gekennzeichnet, noch führten die beiden den nötigen Bescheid mit. Die Mutter und ihr Sohn werden nun aufgrund mehrerer Übertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung angezeigt.