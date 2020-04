Ungewohntes Bild für viele

Außerdem gilt es bei der Schönheitspflege wie Wimpernfärben, Augenbrauenzupfen, Rasieren oder Bartpflege weitere wichtige Vorschriften zu beachten. So müssen die Angestellten eine Gesichtsschutzmaske mit Plexiglasschild tragen, wie er etwa im medizinischen Operationsbereich oder auch von Bergleuten verwendet wird. So oder so: In zehn Tagen wird sich ein ungewohntes Bild für viele bieten.