Warten heißt es für die Betreiber der Golfplätze in Donnerskirchen, Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach. Ab Mai dürfen die Spieler wieder auf das Green. Klare Verhaltensregeln werden erst von Bund und Fachverband erarbeitet. Absehbar dürfte jetzt schon eine Maskenpflicht in den Klubhäusern sein. Auf dem Platz hoffen viele Betreiber, dass einfaches Abstandhalten ausreicht. „Wir werden uns herantasten, was ist möglich, und was wollen die Mitglieder“, sagt Klaus Wiesberger, Präsident des Golfclubs in Bad Tatzmannsdorf und Vater von Profi-Sportler Bernd Wiesberger. „Wir freuen uns, dass wir aufsperren dürfen, und hoffen auf vernünftige Bedingungen“, meint auch Gerald Stangl, Prokurist der Murhof Gruppe, die Donnerskirchen betreibt. Geschlossen bleiben werden hingegen die Freibäder.