Eigentlich hätten alle Spieler des AC Milan am 20. April zurück in Italien und im Home-Training des Klubs sein sollen - immerhin soll Anfang Mai die Liga wieder starten. Aber nicht Ibrahimovic! Der Superstar erhielt eine Ausnahmebewilligung. Laut dem Fernsehsender „Sky Sport Italia“ weilt der Stürmer weiterhin in seiner schwedischen Heimat, um sich beim dortigen Erstligisten Hammarby IF, bei dem der 38-Jährige selbst Teilhaber ist, fit zu halten.