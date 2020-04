Hochwasserschutz

Die Wasserbauverwaltung setzt heuer 45 Bauvorhaben um. „Die Hälfte des Investitionsvolumens von 16 Millionen Euro fließt in Hochwasserschutzbauten“, sagte Markus Federspiel (Abteilung Wasserwirtschaft) beim gemeinsamen Video-Pressetermin. Ein Schwerpunkt sind die Arbeiten an der Drau in Sillian. Zudem fällt der Startschuss für die Projekte am Seebach und Raabach in Seefeld, um den Ort zu schützen. Generelle Botschaft: Weniger Naturgefahren-Schutz wegen Finanznöten ist auch künftig „nicht leistbar“.