Angestellte einer Bank in Ischgl bemerkten am 16. April gleich, dass etwas an einem per Fax geschickten Überweisungsauftrag faul war. Sie gingen nicht darauf ein und erstatteten Anzeige. Dafür fiel ein Einheimischer (27) in Innsbruck auf eine betrügerische E-Mail herein: Es wurden über 1000 Euro von seinem Konto abgebucht.