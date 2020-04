Gibt es Geschäfte, die nicht geöffnet haben, obwohl sie bereits offen sein dürften?

Ich weiß von vereinzelten, die nicht aufgesperrt haben. Wir hatten auch viele Anfragen, ob sich das Aufsperren überhaupt rentiert. Ich habe allen den Rat gegeben, auf jeden Fall aufzusperren und den Roten Teppich auszurollen. Mit den Kunden in Kontakt zu treten und vielleicht auch nette Aktionen zu machen. Die Schlacht wird nur am Schlachtfeld geschlagen und nicht in der Stube. Da ist das Geschick des Kaufmanns gefragt.