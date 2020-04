Etwas Abwechslung in den Trainingsalltag im Home-Office hat es am Freitag für die Zweitliga-Fußballer von Wacker Innsbruck gegeben. Per Videokonferenz absolvierten die Kicker gemeinsam mit dem Tiroler Skeleton-Ass Janine Flock ein virtuelles Training. „Für unsere Mannschaft war das Training eine willkommene Abwechslung“, meinte Wacker-Coach Thomas Grumser.