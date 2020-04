Mit topmodernem Konzept sollen Brauchtum-Fans in ganz Europa digital verbunden werden. Am Donnerstag wird offiziell entschieden: Findet die Wiener Wiesn statt oder nicht? So viel vorne weg: Logischerweise wird sie nicht in gewohnter und herkömmlicher Weise stattfinden können. Auch das weltweit größte Fest dieser Art, das Oktoberfest in München, fällt - wie berichtet - ja heuer aus.