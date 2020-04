Der Pinzgauer (30) stieg zu Mittag vom Imbachhorn in Kaprun ab. Dabei wollte er über ein kurzes Steilstück in ein Schneefeld aufsteigen. Daraufhin rutsche der Pinzgauer mit dem Fuß ab und fand lediglich an einem Eispickel halt. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei an der Schulter. Ein Hubschrauber brachte den 30-Jährigen daraufhin ins Krankenhaus.