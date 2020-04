In Runde 9 schlug Schulz auf Foremans massigen Körper ein. In der letzten Runde hat er den späteren Priester sogar am Rande des K.o - doch es fehlt der letzte Punch. Mit einer dicken Beule über dem linken Auge quälte sich Foreman zur Urteilsverkündung und gewann trotz eines Proteststurms der Fans nach Punkten.