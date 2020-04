Fertig in wenigen Minuten - Anleitung hält, was sie verspricht

Die Maske zum Falten wurde von Anna Myczkowska-Szczerska von der Kunsthochschule in Krakau entwickelt. Es zeigt sich: Auch wer keine nennenswerte Erfahrung mit Origami besitzt, kommt mit der Anleitung gut zurecht. Im Selbstversuch brauchte die krone.at-Redakteurin nur unwesentlich länger als die Designerin. Das Modell verzeiht glücklicherweise, wenn man nicht ganz so exakt faltet. Die Lagen der Küchenrolle verrutschen nämlich nur allzu leicht.