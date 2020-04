„Bei der Fitness ist alles so, wie wir uns das erwartet haben“, lobte Ilzer seine Schützlinge. „Zum Schluss haben wir auch im Heimprogramm eine sehr gute Qualität gehabt.“ Dennoch war auch dem 42-Jährigen die Freude anzumerken, wieder in gewohnterem Umfeld arbeiten zu können. „Es war schon in der Früh bei Sonnenschein ein gutes Gefühl, wieder mit dem Auto in Richtung Stadion zu fahren.“ Dort schloss sich Ilzer einer Defensiv-Gruppe mit Florian Klein, Michael Madl, Erik Palmer-Brown, Alexandar Borkovic, James Jeggo und Andreas Poulsen an, der es vorbehalten war, direkt in der Generali-Arena zu trainieren. Die restlichen Gruppen teilten sich auf drei Rasenplätze und einen Kunstrasenplatz auf.