Polizisten der Polizeiinspektion Rohrbach konnten mehrere Sachbeschädigungen klären. Zwei Burschen, ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus dem Bezirk Rohrbach, stehen im Verdacht am 28. Dezember 2019, als auch am 10. Jänner 2020 mit einer Lackspraydose mehrere Gegenstände wie ein Stromverteilerkasten, eine Hausmauer, ein Brückengeländer, eine Hecke etc. im Ortsgebiet von Haslach an der Mühl besprüht zu haben.