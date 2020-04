Gut gegen Böse

„Jeder fragt sich doch instinktiv, warum genau ihm so etwas passiert“, erklärt Bruno im Interview mit der „Krone“, „mir ging es nicht anders, also habe ich mich in eine Fantasiewelt geflüchtet. Das Album repräsentiert all das Böse, die Dunkelheit, die inneren Konflikte und wie ich mit dem Problem umging. Ich litt zeitweise sogar an einer Panikattacke, war aber dennoch froh, dass meinem Wohnhaus, meiner Frau und meinen beiden Hunden nichts passiert ist. Es ist dieser Zwiespalt zwischen Verzweiflung und Hoffnung, der in mir herrschte.“ Als Bruno über das Geschehene reflektierte und sich damit auseinandersetzte, ließ er seiner Imagination freien Lauf. So, wie es der an ADHS leidende Leidenschaftssurfer schon immer getan hat. „Also dachte ich mir diese Geschichte aus Gut gegen Böse aus.“ Das Album nennt sich „Angel Miners & The Lightning Riders“. „Die Lightning Riders repräsentieren das Gute. Metaphorisch sind damit meine Fans und Hörer gemeint, die mir immer helfen. Die Angel Miners stehen sinnbildlich für die Brände und all die grausamen Dinge, die auf der Welt passieren. Überschwemmungen, Erdbeben, die Klimakrise.“