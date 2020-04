Breitband-Strategie im nächsten Landtag

Für Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl zeigt die Krise, wie „dringend notwendig eine flächendeckende Versorgung mit Hochleistungsinternet in der gesamten Steiermark ist“. Deshalb will das Land auch 75 Millionen Euro in den Breitband-Ausbau investieren: „Dafür soll unsere neue Breitbandstrategie Steiermark 2030 in der nächsten Landtagssitzung beschlossen werden. Wir wollen damit in den kommenden Jahren sämtliche Unternehmen und Haushalte an das Glasfasernetz anbinden“, verspricht Eibinger-Miedl.