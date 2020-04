Die Folgen des Coronavirus am Arbeitsmarkt sind dramatisch: Die Anträge auf Kurzarbeit explodieren, und parallel dazu steigt die Arbeitslosigkeit bedrohlich an. Besonders dramatisch ist die Situation in Wien. Bereits rund 20.000 Unternehmen haben bisher um Kurzarbeit angesucht - während der letzten großen Wirtschaftskrise 2008/09 waren es nur knapp 90. Wie verzweifelt die Lage ist und was getan wird, um Betroffenen rasch zu helfen? Moderator Gerhard Koller hat dazu mit AMS-Wien-Landesgeschäftsführerin Petra Draxl gesprochen - und brisante Details erfahren.