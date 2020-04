Zum insgesamt siebenten Mal wurde vom „Güterverband Transportbeton“ der österreichweit und alljährlich ausgeschriebene „Betonpreis“ verliehen. Und unter den 14 Einreichungen - so viele wie nie zuvor - konnte die rund 70 Meter lange und vier Meter breite Geh- und Radwegbrücke in der Kategorie „Infrastruktur“ den Sieg mit in die Steiermark nehmen.