Selten so motiviert

Sportlich hat der 27-Jährige für den Winter, der mit der WM in Cortina seinen Höhepunkt hat, große Ziele: „Ich möchte dorthin, wo ich war. Bei einem Großereignis geht es immer um Medaillen.“ Der Slalom-Artist betont: „Ich war selten so motiviert wie vor diesem Trainigssommer. Ich habe aus der schlechten letzten Saison viel gelernt.“