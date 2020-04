Tränen bislang wenig Bedeutung geschenkt

So konnten die Forscher beweisen, dass das Virus sich neben dem Atmungssystem auch in der Bindehaut vermehren kann. Dies sei eine Entdeckung, die „wichtige Auswirkungen auch auf die öffentliche Gesundheit“ haben könne, so die Forscher, die die Ergebnisse ihrer Studie auch der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilten.